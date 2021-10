Giorgetti inaugura la Fiera Campionaria di Bergamo

(ANSA) - BERGAMO, 29 OTT - "Sono contento di essere a questa bellissima Fiera, esempio importante di una ripartenza e rinascita necessaria per le imprese, piccole e grandi. Non a caso tutto questo accade a Bergamo, città che più di altre ha pagato un tributo altissimo a causa della pandemia". Lo ha dichiarato Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo economico, intervenendo questa sera a Bergamo all'inaugurazione della Fiera Campionaria. "Ognuno - ha aggiunto - faccia la sua parte: trovo che sia una bella idea lasciare le porte aperte a tutti per favorire la partecipazione. Da parte nostra ci impegniamo, tra le altre iniziative, a emanare norme semplificative che permettano alle aziende di accedere più facilmente al credito d'imposta".

La kermesse di Bergamo, saltata lo scorso anno per via del Covid-19, torna quest'anno - fino a lunedì - con 160 espositori provenienti da 16 regioni italiane e disposti sui 15 mila metri quadrati dei due padiglioni che, l'anno scorso, avevano ospitato l'ospedale da campo nel cuore dell'emergenza coronavirus.

