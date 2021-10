Ghali a Milano sorpresa canta nuovo singolo 'Wallah'

(ANSA) - MILANO, 29 OTT - AWN Un secret concert dedicato ai suoi fan e a tutti coloro che si trovavano al Mc Donald's di piazza dei Mercanti, nel cuore di Milano ieri pomeriggio. E' stato l'ospite speciale dell'evento di ieri, l'icona rap Ghali, che ha offerto al pubblico un'inedita e inaspettata esibizione dal vivo, in occasione del lancio del suo nuovo singolo, 'Wallah', cantato in italiano, francese e arabo.

Un'iniziativa a cui hanno partecipato decine di giovani, arrivati nel noto ristorante del capoluogo meneghino proprio per assaggiare il nuovo Bic Mac, offerto gratuitamente. Un panino preparato con la nuova tecnica del Best Burger: una svolta che riguarda sia la cottura della carne sia la preparazione del pane, in modo da valorizzare il sapore e la qualità di ciascuno degli ingredienti presenti nella celebre ricetta, e su cui l'azienda ha investito oltre 70mila ore di formazione dei dipendenti.

La collaborazione con Ghali, uno dei volti che rappresenta i valori dello stare insieme, dell'inclusione e della multiculturalità, si inserisce nella scia delle collaborazioni internazionali portate avanti da McDonald's in altri Paesi con artisti come Travis Scott, Bts e J Balvin. "Da sempre McDonald's è un posto in cui mi sento a casa. Ci andavo da bambino quando mamma riusciva a portarmi e ancora oggi mi capita di andarci con gli amici. L'idea di poter collaborare oggi con quello che è stato un simbolo di divertimento e spensieratezza durante la mia crescita mi rende molto orgoglioso; è un cerchio che si chiude", le parole dell'artista. "La novità che rappresenta un vero e proprio punto di svolta nell'offerta di McDonald's, frutto di studi, ricerche e test durati mesi", afferma Dario Baroni, amministratore delegato di McDonald's Italia. "Per raccontarlo non potevamo fare a meno di coinvolgere qualcuno che, come Ghali, da sempre ama i nostri prodotti". (ANSA).