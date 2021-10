Radio: Monti racconta anni di piombo e amore tra Curcio e Cagol

(ANSA) - MILANO, 28 OTT - Una riflessione sugli anni di piombo e sui temi delle lotte sociali degli anni Settanta assieme al racconto della storia d'amore senza lieto fine di Renato Curcio e Mara Cagol, due dei fondatori delle Brigate Rosse: con la passione e il rispetto per le speranze e le tante vite spezzate, Giangilberto Monti ha scritto il radiodramma Ce n'est qu'un début che andrà in onda sulla Rete Due della Rsi (Radio Svizzera Italiana) da lunedì 1 a lunedì 8 novembre.

Presentato alle 18 allo spazio Bolzano29 di Milano con il giornalista e scrittore Piero Colaprico e il critico Oliviero Ponte di Pino, Ce n'est qu'un début è ispirato a saggi, testimonianze e documenti e vede come protagonisti una coppia di giovani giornalisti che conduce uno speciale radiofonico su quel periodo. I due ospitano colleghi ed esperti, alternando dialoghi in stile fiction, canzoni scritte per l'occasione da Monti e ipotetiche ma verosimili interviste anche a Mauro Rostagno, ricostruite da un attore e da una collaboratrice dell'epoca.

Il radiodramma si concluse con due interviste vere ai capi storici delle Br, Renato Curcio e Alberto Franceschini, tratte dal repertorio della Rsi e mai andate in onda in Italia. (ANSA).