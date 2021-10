Covid:Moratti, Lombardia è ancora bianca ma il contagio risalito

(ANSA) - MILANO, 28 OTT - "Dall'Istituto superiore di Sanità ci viene confermato che per le prossime settimane la Lombardia continuerà ad essere zona bianca perché non supererà le soglie di occupazione delle terapie intensive e di ospedalizzazioni. Il contagio comunque è risalito e il mio invito è a proseguire con le vaccinazioni". Lo ha detto il vice presidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia Letizia Moratti, a margine di un convegno della Conferenza episcopale lombarda sulla sanità.

"La terza dose è partita, quindi invito tutti coloro che ne hanno diritto ad effettuarla" perché " ci sono tutte le condizioni scientifiche per farlo in assoluta sicurezza e tranquillità", oltre a "tenere tutte le misure di protezione individuale, mascherine, igienizzazione della mani e distanziamento", ha detto Moratti. "Quella della pandemia - ha aggiunto - è una battaglia lunga e difficile. Oggi abbiamo toccato il 91% delle adesioni. Grazie al vaccino ricominciamo gradualmente una vita sociale e attiva, però non dobbiamo abbassare la guardia". (ANSA).