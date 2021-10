Appalti truccati:presidio lavoratori First Aid One sotto Regione

(ANSA) - MILANO, 28 OTT - Hanno organizzato un presidio, con tanto di ambulanze sotto la sede della Regione Lombardia, i soci lavoratori di First Aid One Italia, la cooperativa posta sotto sequestro preventivo dalla Procura di Pavia lo scorso 18 ottobre per caporalato e appalti truccati per smentire le accuse e chiedere di essere tutelati nel loro lavoro.

"Hanno sequestrato la nostra cooperativa, hanno indagato un nostro collega, per presunto caporalato e mancata sanificazione dei mezzi. E' qui che entriamo in gioco noi soci dipendenti - spiegano -, ci sentiamo offesi, derisi e umiliati da una accusa ingiusta su tutti i fronti".

"Ognuno di noi - raccontano - ha famiglia, quindi per rigor di logica saremmo degli assassini se non avessimo sanificato, ma che ne sapete voi giusto?". E il loro racconto non si ferma a quello. "Ci hanno affidato nelle mani del commissario che ad oggi ancora non conosciamo ma nonostante questo, in questi 8 giorni abbiamo portato avanti il lavoro, con tutte le difficoltà del caso.

Abbiamo domande da porre, dubbi che non ci fanno dormire. Sabato sera per esempio, è stata una notte di paura, le tessere per fare gasolio bloccate e ci siamo sentiti dire che avremmo dovuto usare i nostri soldi… " e "certo, probabilmente lo avremmo fatto per non generare un'interruzione di pubblico servizio, perché noi siamo professionisti e crediamo in quello che facciamo. Ecco, adesso speriamo che anche voi possiate credere alle nostre parole". (ANSA).