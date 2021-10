Anci Lombardia,gravissime minacce a Sala

(ANSA) - MILANO, 28 OTT - Sono "gravissime" le minacce arrivate dai No green pass al sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

Il presidente dell'Anci Lombardia, Mauro Guerra, le ha definite in questo modo esprimendogli "la vicinanza e la più forte solidarietà di Anci, dei sindaci e degli amministratori dei Comuni lombardi".

"Di fronte alle gravissime offese e minacce nei suoi confronti alla solidarietà - ha aggiunto - deve corrispondere la massima vigilanza e la più decisa e immediata attività delle forze dell'ordine e della magistratura, per individuare e colpire i responsabili e garantire al sindaco di Milano sicurezza e serenità nell'esercizio delle sue funzioni".

"A lui come a tutti gli altri amministratori che purtroppo sempre più spesso stanno subendo inaccettabili attacchi e tentativi di intimidazione in relazione a green pass e campagna vaccinale. Ed è grave - ha concluso - che in questa difficile situazione vi siano anche travisamenti, distorsioni e forzature nell'informazione che possono solo alimentare ed esasperare le tensioni. In una fase così delicata, impegnativa e complessa, occorrono il massimo di attenzione, responsabilità, coesione e tenuta civile". (ANSA).