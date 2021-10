Vaccini antipneumococco donati a chi è in dormitorio a Pavia

(ANSA) - PAVIA, 27 OTT - "Proteggiamo la vita: doniamo un vaccino": è il titolo di campagna di prevenzione lanciata dal Rotary International Gruppo Ticino in accordo con l'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Pavia. Il Club pavese ha donato 5 mila euro per l'acquisto di 50 dosi di "Prevenar 13" per la prevenzione della polmonite e della meningite da streptococco: sabato 30 ottobre verranno inoculate in altrettante persone "fragili", scelte tra coloro che frequentano comunità e dormitori pavesi e che non hanno accesso gratuito al Servizio sanitario nazionale.

"Lo scopo è la prevenzione - ha sottolineato l'assessore ai Servizi Sociali, Anna Zucconi, durante la conferenza stampa di presentazione del progetto -: il vaccino non protegge dal Covid-19, ma evita gravi polmoniti che, in presenza di Covid, possono peggiorare il quadro clinico. Vogliamo essere di supporto alle persone fragili della città".

Ad inoculare materialmente il vaccino saranno i medici (e soci del Rotary) Lidia Decembrino e Stefania Perrino, quest'ultima presidente del Rotary Pavia Nord: "Sono medico, presidente della commissione sanità in Comune e rotariana - ha precisato Lidia Decembrino, primario di pediatria all'ospedale di Vigevano -: con questa iniziativa vogliamo innanzitutto servire i più fragili anche grazie ad una azione sinergica tra istituzioni. La malattia da streptococco colpisce i bambini, gli ultrasessantacinquenni e le persone con patologie croniche e provoca 1 milione e 600 mila morti l'anno nel mondo. La vaccinazione è fondamentale per salvare delle vite; è un dovere nei confronti di noi stessi e degli altri". (ANSA).