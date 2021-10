Nuove polemiche su chat giunta Voghera, 'via i City Angels'

(ANSA) - MILANO, 27 OTT - Continuano le polemiche sulle chat WhatsApp della giunta di Voghera, nel Pavese di cui è stato assessore alla Sicurezza Marco Adriatici, che si è dimesso dopo l'arresto con l'accusa di eccesso di legittima difesa per la morte del 38enne Youns El Boussettaoui. Dopo le polemiche per un commento su un senzatetto ("Ma in tutto ciò il marocchino che chiedeva l'elemosina è affogato?") del sindaco Paola Garlaschelli e quelle relative a un altro messaggio in cui ha definito "mongola" una consigliera d'opposizione, ora ad attirarsi le critiche sono altri screenshot pubblicati sul sito del Fatto Quotidiano Nei nuovi messaggi si chiede lo scioglimento della Onlus 'City Angels', che aiuta i senzatetto a Voghera e in provincia di Pavia; nelle stesse chat i "City Angels" vengono attaccati anche perché considerati "accoliti di Nicola Affronti", leader dell'opposizione a Voghera (Pavia) e già candidato sindaco.

Per questo il coordinamento nazionale dell'Udc Giovani ha portato la sua solidarietà al gruppo consiliare Udc del Comune (composto da Nicola Affronti, Elisa Piombini e Antonio Califano).

"Leggere certe cose - sottolinea il coordinatore nazionale dell'Udc Giovani, Gero Palermo - ci fa capire quanta pochezza ci sia oggi nelle classi dirigenti locali chiamate a guidare le città. Chiediamo l'intervento del leader della Lega, Matteo Salvini. Al di là degli attriti locali che possono portare a divisioni, chiediamo più rispetto dai nostri stessi alleati a livello nazionale". (ANSA).