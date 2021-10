Mattarella a Bergamo per inaugurazione nuova accademia Gdf

(ANSA) - BERGAMO, 27 OTT - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato a Bergamo all' inaugurazione della nuova sede dell'Accademia della Guardia di finanza, i cui corsi sono da oggi tutti raggruppati a Bergamo, nel complesso degli ex Ospedali Riuniti.

"Cresciamo poco perché non sappiamo valorizzare i giovani - ha detto il ministro dell'Economia Daniele Franco, intervenendo all'inaugurazione dell'Accademia e alla cerimonia per l'inaugurazione dell'anno accademico - L'Italia mostra risultati inadeguati per quantità e qualità di istruzione".

"I giovani - ha aggiunto - emigrano perché li valorizziamo poco e non valorizziamo il loro talento, soprattutto nelle regioni meridionali. Dobbiamo cambiare passo tramite i fondi del Pnrr, con il raddoppio degli investimenti annui nella pubblica amministrazione. L'obiettivo primario del governo è rimuovere gli ostacoli che hanno frenato l'attività produttiva e la valorizzazione dei giovani".

Oltre a Franco, hanno partecipato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, quella dell'Interno, Luciana Lamorgese, il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, e dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa. (ANSA).