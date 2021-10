A Pavia più controlli contro la 'malamovida'

(ANSA) - PAVIA, 27 OTT - Verranno intensificati a Pavia i controlli per limitare il fenomeno della "malamovida", diffuso soprattutto nelle zone del centro. E' quanto ha deciso Paola Mannella, nuovo prefetto insediatosi da pochi giorni, nella riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica al quale hanno partecipato i vertici provinciali delle forze dell'ordine e il comandante della polizia locale di Pavia.

"Il prefetto - spiega la Prefettura di Pavia - ha concordato con le forze di polizia l'incremento delle attività di controllo e prevenzione, nei luoghi e negli orari particolarmente interessati dal fenomeno, da effettuarsi in collaborazione con la polizia locale. Tale azione, affiancata da una serie di misure che potranno essere adottate dall'Amministrazione comunale, consentirà, da un lato, di intervenire in maniera precoce sugli episodi di 'malamovida' e di turbativa della quiete pubblica e, dall'altro, di mantenere o ripristinare tempestivamente la salubrità e il decoro urbano".

(ANSA).