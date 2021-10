Università: la Statale lancia crowdfunding con UNIMIssion

(ANSA) - MILANO, 26 OTT - L'Università degli Studi di Milano lancia il suo primo crowdfunding con UNIMIssion, pensato come "uno strumento di accelerazione per tutte le progettualità che si originano dalla natura interdisciplinare dell'Ateneo".

Realizzato in collaborazione con Produzioni dal Basso, UNIMIssion verrà attivato in dicembre "per valorizzare - spiega una nota - i progetti innovativi e con marcate connotazioni di innovazione sociale promossi da studenti, dottorandi e giovani ricercatori dell'Università degli Studi di Milano".

Sulla piattaforma sarà possibile presentare un progetto tutto l'anno: non ci sono vincoli temporali dati da bandi e procedure di selezione così da rispettare i tempi delle progettualità della comunità della Statale. Chi presenta un progetto viene accolto da un team formato da esperti della Direzione Innovazione dell'Università degli Studi di Milano, Fondazione UNIMI in collaborazione con Produzioni dal Basso e guidato in un percorso di validazione dell'idea, strutturazione della campagna e accesso alla piattaforma per la raccolta fondi. (ANSA).