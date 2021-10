Neurologia: Fond. Mariani potenzia centri e ricerca pediatrici

(ANSA) - MILANO, 26 OTT - Il potenziamento dei cinque centri dedicati a specifiche malattie neurologiche (a Milano, Monza, Como), la creazione nel 2022 di un sesto centro a Pavia dedicato alle patologie neurologiche visive, il lancio di cinque reti di ricerca per lo sviluppo di piattaforme-registri multicentrici per gruppi di patologie. Sono i progetti della Fondazione Mariani, istituzione filantropica milanese che in quasi 40 anni di attività ha investito oltre 40 milioni di euro in interventi di formazione, assistenza e ricerca per la neurologia infantile, presentati oggi a Milano.

L'obiettivo è migliorare le cure e la qualità della vita dei piccoli pazienti e delle loro famiglie, nonché raggiungere nuovi traguardi nella ricerca. L'illustrazione delle iniziative, che si è svolta all'Istituto dei Ciechi, è stata l'occasione per celebrare vent'anni di studi e esperimenti del Centro Fondazione Mariani per le malattie mitocondriali pediatriche, patologie rare che si manifestano con una frequenza di 1 caso su 5mila e che raggruppano forme molto eterogenee e causate da alterazioni nel funzionamento dei mitocondri.

"Sappiamo quanto sia importante dare un nome alle malattie: oggi ci riusciamo nel 40% dei casi. Il nostro obiettivo è offrire prospettive reali alle famiglie, impegnandoci nella messa a punto di terapie sia di tipo genico che farmacologico efficaci per i pazienti - dice Barbara Garavaglia, direttrice del Centro malattie mitocondriale all'Istituto Besta di Milano che ha pubblicato oltre 300 studi scientifici -. Abbiamo a disposizione apparecchiature che ci consentono di analizzare fino a 300 geni alla volta, velocizzando i risultati e quindi aumentando lo score diagnostico". (ANSA).