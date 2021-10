Moda: Armani a Dubai, One night only con Chris Martin

(ANSA) - MILANO, 26 OTT - Un concerto di Chris Martin, il leader dei Coldplay, concluderà questa sera la One Night Only con cui Giorgio Armani torna a Dubai per celebrare il decimo anniversario dell'apertura degli Armani hotel di Milano e Dubai.

La One Night Only è un evento itinerante che porta l'universo Armani nelle più importanti città del mondo e che ha toccato fino a oggi sei città, da Londra a Pechino. L'appuntamento di Dubai si svolge in concomitanza con Expo 2020. La One Night Only Dubai, che si terrà questa sera presso l'Armani Hotel Pavilion, inizierà con la sfilata della collezione Giorgio Armani uomo e donna primavera/estate 2022 e di una selezione di look di Alta Moda Giorgio Armani Privé della collezione Shine autunno/inverno 2021/22. (ANSA).