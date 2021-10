Milan su Yuri Alberto, Inter PA chiede 20 milioni

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 26 OTT - E' il ventenne Yuri Alberto dell'Internacional di Porto Alegre, con 11 gol capocannoniere (a pari merito con Hulk dell'Atletico Mineiro e Gilberto del Bahia) del 'Brasilerao', l'obiettivo del Milan per rinforzare l'attacco sul mercato di gennaio. Conferme arrivano dal Brasile, con la precisazione che sul ragazzo ha chiesto informazioni anche il Manchester City (in estate cederà Gabriel Jesus e dovrà quindi rimpiazzarlo), e che comunque l'Inter brasiliana non lascerà partire il suo bomber per meno di 20 milioni di euro.

L'80% della somma verrebbe incassata dal club mentre il restante 20% andrà al giocatore e al suo entourage, proprietari di questa quota del cartellino.

L'Inter di Porto Alegre ha comunque voluto smentire che sia stato già raggiunto un accordo con il Milan per la partenza dell'attaccante a gennaio, che con la sua attuale società ha un contratto valido fino al 31 luglio del 2025. Non è ancora chiaro se Yuri Alberto sia in possesso di un passaporto comunitario.

(ANSA).