Lombardia: approvata prima legge su agricoltura urbana

(ANSA) - MILANO, 26 OTT - Via libera all'unanimità dal Consiglio regionale della Lombardia alla nuova legge che sull'agricoltura urbana, periurbana e metropolitana. La norma punta a stimolare la nascita di boschi urbani, riconosce i 'tetti verdi' nella pianificazione urbanistica e consente l'insediamento in tutte le aree urbane delle vertical farm, ossia delle fattorie innovative verticali dove si produce verdura in ambiente protetto a ciclo continuo. Attività che, seppure insediate in ambito urbano saranno comunque riconosciute come agricole.

"Siamo la prima Regione italiana a dotarsi di una legge su questo tema", ha commentato l'assessore regionale all'Agricoltura Fabio Rolfi. "Il mercato delle vertical farm - ha ricordato Rolfi - oggi nel mondo vale oltre 2 miliardi di euro, ma le previsioni parlano di 5,8 miliardi nel 2022. Una opportunità anche economica per la Lombardia, con una attività che consente risparmio di suolo, acqua ed energia abbattendo l'utilizzo di sostanze chimiche ed attirando all'agricoltura nuove competenze professionali in grado di favorire anche il ricambio generazionale". (ANSA).