Kyiv Review, a Milano gli scatti di Enzo Dell'Acqua

(ANSA) - MILANO, 26 OTT - Dopo aver appassionato critica e pubblico con più di diecimila spettatori in Ucraina, è arrivata a Milano la mostra fotografica e sensoriale 'Kyiv review', opera del fotografo ed artista lombardo Enzo Dell'Acqua.

Promossa dall'associazione "Ucraina Più - Milano APS", con il patrocinio del Comune di Milano, del Consolato generale d'Ucraina a Milano e del Dipartimento del Turismo del Comune di Kyiv, questa esposizione multimediale raccoglie fotografie stampate, gigantografie, slideshow e filmati che trattano, in maniera disincantata, il tema di un Paese poco conosciuto, l'Ucraina. Il progetto è stato realizzato in due anni di lavoro e di "immersione" nella realtà della capitale ucraina per comprenderne lo spirito, i problemi, i falsi miti e le crude realtà.

Curata da Corinna Segre, la mostra raccoglie quasi duecento scatti fotografici presentati in forma di stampe e slide show musicali. Brevi corridoi con stampe fotografiche e tre sale video, compongono il percorso espositivo, accompagnato da musiche e didascalie in quattro diverse lingue (italiano, ucraino, inglese e russo) che permette di cogliere la realtà emotiva che si vive nella città di Kyiv, sospesa tra l'eco della guerra nelle regioni del Donbas, la difficoltà economica e la speranza in un futuro migliore.

Enzo Dell'Acqua, nato a Milano nel 1966, è un fotografo freelance e opera da diversi anni nel campo artistico. La mostra sarà aperta in via Novi 2 (angolo via Tortona) presso lo spazio "Model", fino al 31 ottobre dalle ore 11.00 alle 20.00. (ANSA).