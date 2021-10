In escandescenza su bus cerca di rubare pistola a cc, preso

(ANSA) - VARESE, 26 OTT - Un giovane di 21 anni, originario della Guinea, è stato arrestato dai carabinieri per aver dato in escandescenza, ieri sera, su un autobus a Varese minacciando di morte i passeggeri e, una volta arrivati i carabinieri, averli aggrediti tentando di rubare la pistola ad uno si loro. Accusato di interruzione di pubblico servizio, resistenza e minacce, il suo arresto è stato convalidato questo pomeriggio dal Tribunale di Varese.

Il giovane è salito sul mezzo pubblico con una birra in mano e visibilmente alterato, tanto che sia il conducente del bus che alcuni passeggeri hanno chiesto aiuto al 112. Quando ha visto la 'gazzella' arrivare il ragazzo ha iniziato a gridare ed inveire sia contro i militari che contro i presenti. Poi si è scagliato contro un carabiniere colpendolo con uno schiaffo e tentando di prendergli la pistola. A quel punto è stato ammanettato mentre continuava a ripetere "vi ammazzo tutti". (ANSA).