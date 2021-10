Il Mannarino lancia Accademia per imparare segreti macelleria d’autore

Una volta alla settimana sarà possibile compiere un viaggio attraverso tradizioni culinarie e trucchi del mestiere sotto la guida di esperti macellai, seguendo le giornate dell’Accademia del Mannarino per imparare tutto sulla lavorazione e cottura delle carni. La proposta di approfondimento della cultura gastronomica, riservata a soli dieci ospiti per sessione, giunge da Il Mannarino, la prima catena di macellerie con cucina che, da origini tradizionali pugliesi, ha aperto a Milano e in Brianza cinque locali.

Ogni martedì, alle ore 20:30 gli ospiti prenderanno parte ad una speciale cena con workshop. Un’occasione originale in cui i macellai (“i Mannarini”) più esperti sveleranno ai presenti i segreti per lavorare, tagliare e cucinare la carne. Dai tagli più particolari alle perfette marinature, dalla marezzatura alla frollatura. La cena si svolgerà in maniera tradizionale, seduti a tavola. Sarà il “mannarino” a coinvolgere, tra una portata e l’altra, gli “ospiti-allievi” nella preparazione dei piatti che verrano serviti. Dal Capocollo di Martina Franca alla Tartare di Fassona Piemontese, passando per la Zampina di Sammichele e le celebri Bombette, fino alla Costata e alla Fiorentina.

“Quando da bambini ci chiedevano ‘che lavoro vuoi fare da grande?’, era difficile che qualcuno rispondesse “il macellaio’. Oggi, però, i tempi sono cambiati e Il Mannarino sta ispirando tantissimi giovani a riscoprire la nobile arte della macelleria” raccontano Filippo Sironi e Gianmarco Venuto, founder dell’insegna, commentando l’inaugurazione della nuova stagione dell’Accademia. Dalla teoria alla pratica, si potrebbe dire, per scoprire, inoltre, come vengono allevati gli animali e quali sono le attenzioni riservate alla salvaguardia della loro salute.