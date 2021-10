Ambiente: da Cucinella modello casa in argilla per Cop26

(ANSA) - MILANO, 26 OTT - Lo studio Mario Cucinella Architects - autore della torre Unipol e del museo etrusco di Milano - parteciperà a COP26, la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2021 che si terrà a Glasgow dal 31 ottobre al 12 novembre.

Lo Studio parteciperà alla mostra virtuale 'Build Better Now' con il progetto Tecla, un modello di abitazione ecosostenibile stampato in 3D interamente in terra cruda locale. L'argilla viene scavata, modellata, abitata e, una volta che non serve più, può semplicemente tornare al suolo. Il prototipo - viene spiegato - può essere costruito in diversi ambienti e può adattare la sua forma e struttura al clima e alla latitudine.

L'esposizione virtuale racconta le 17 soluzioni più innovative da tutto il mondo per mettere in evidenza il ruolo che edifici e città possono svolgere nell'affrontare le emergenze ecologiche e quella climatica, per supportare la transizione globale verso lo zero netto di impatto ambientale.

Cucinella è anche tra i firmatari, insieme all'organizzazione ALA - Assorchitetti, di "1,5°C COP26, Communiqué" di Architecture 2030, una lettera aperta ai governi affinché si impegnino a rispettare il piano dell'abbassamento delle temperature globali di 1,5°C, come promesso in occasione dell'accordo di Parigi del 2015. "1,5°C COP26, Communiqué" è sottoscritta da oltre 60 fra le maggiori società internazionali di architettura, paesaggio, ingegneria, pianificazione e costruzioni e da 25 organizzazioni che rappresentano oltre 1 milione di professionisti del settore in tutto il mondo. (ANSA).