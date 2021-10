Aggredì l'ex fidanzata, condannato a 4 anni e 4 mesi

(ANSA) - MILANO, 26 OTT - È stato condannato a 4 anni e 4 mesi di carcere Luca Alberto Granocchia, il 30enne arrestato lo scorso anno e tutt'ora ai domiciliari con braccialetto elettronico, per aver picchiato la ex fidanzata arrivando anche a fratturarle la mandibola, nel settembre 2019. Le accuse sono maltrattamenti e lesioni aggravate. Lo ha deciso la giudice Elisabetta Canevini della nona sezione penale del Tribunale di Milano che lo ha condannato a un anno di libertà vigilata e ha anche stabilito un risarcimento da 40 mila euro per la parte civile, assistita dall'avvocata Lara Benetti.

Granocchia è già stato condannato a 2 anni e 2 mesi di carcere in appello a Milano per avere aggredito un'altra delle sue ex fidanzate, di 25 anni, nel giugno 2019. Stando all'indagine del pm Rosaria Stagnaro, alcune settimane dopo il pestaggio di questa giovane studentessa universitaria di 25 anni, Granocchia ha iniziato un'altra storia e fin da subito sarebbero cominciate le violenze anche sulla nuova fidanzata.

Neanche un mese dopo che i due si erano conosciuti, nel settembre 2019, l'aggressione per cui è stato condannato.

(ANSA).