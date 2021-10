Vaccini: Lombardia, attendiamo Ema prima di richiamo Johnson

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - Regione Lombardia "attende le indicazioni della Food and Drug administration degli Stati Uniti e, successivamente, dell'Ema, l'Agenzia Europea del Farmaco", prima di decidere se richiamare per una nuova iniezione, necessaria a potenziare la risposta del sistema immunitario, chi è stato vaccinato con il farmaco monodose Janssen di Johnson&Johnson. Lo si apprende da fonti interne alla direzione Welfare di Regione Lombardia.

Il tema era emerso ieri sera, nel corso della trasmissione 'Che Tempo Che Fa', su Rai3, richiamato dal presidente del Consiglio Superiore della Sanità e coordinatore Cts, Franco Locatelli. In Lombardia Sono 293.916 le persone alle quali è stato somministrato il vaccino monodose Janssen. (ANSA).