Milano: Delpini, vive di miraggi e deve svegliarsi

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - "Milano ha bisogno di sentirsi dire svegliati! La città ha vissuto un incubo durante la pandemia, con il deserto per le strade, con le attività produttive sospese e una incombente e temuta povertà. Milano ha ripreso come si vede la sua attività e la sua vivacità fino alla frenesia ma forse è come dentro un incubo". È la riflessione dell'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, in occasione della presentazione del Festival della Missione che si terrà in città il prossimo anno. "Milano vive di miraggi che la spingono a correre, per evadere da una vita stressante e solitaria, per immaginare successo e soldi e vittorie - ha aggiunto -. Milano è tentata di vivere di incubi e miraggi e mi aspetto che qualcuno dica che queste cose non sono la realtà , che qualcuno le dica svegliati.

E per svegliarla dall'incubo e dal miraggio questo festival potrebbe essere un'occasione. Infatti a svegliare Milano potrebbe essere il gemito della infelicità del mondo. Il grido dei poveri".

Con questo evento del Festival della Missione "mi aspetto che a Milano giunga questo messaggio, svegliati e vivi", ha concluso. (ANSA).