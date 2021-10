Mattarella mercoledì a inaugurazione nuova Accademia Gdf Bergamo

(ANSA) - BERGAMO, 25 OTT - Il Presidente della Repubblica sarà a Bergamo mercoledì mattina per inaugurare la nuova sede dell'Accademia della Guardia di finanza, nel complesso degli ex Ospedali Riuniti, a poche decine di metri da quella attuale di via Statuto.

Quella del capo dello Stato sarà una visita lampo: Mattarella sarà a Bergamo tra le 10 e le 12 esclusivamente per l'evento e al termine farà subito ritorno al Quirinale. È la quarta volta che il Presidente della Repubblica viene in visita a Bergamo. La nuova Accademia delle fiamme gialle è un investimento da 150 milioni di euro: nello stesso complesso dell'ex ospedale di Bergamo ha già trovato casa il comando provinciale territoriale della Guardia di finanza. Sui 140mila metri quadri della struttura graviteranno 700 persone, compresi i 420 allievi, futuri ufficiali delle fiamme gialle. Per loro sono stati ricavati 525 posti letto, 28 appartamenti per gli ufficiali, 23 aule didattiche, un campo da calcio, uno da basket e pallavolo, una piscina, tre palestre, un auditorium da 500 posti e un parcheggio seminterrato da 500 posti auto. (ANSA).