Eitan, pm minori Milano: 'Ora rientro dovrebbe essere rapido'

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - "In base alla Convenzione dell'Aja le decisioni che vengono prese devono essere immediatamente esecutive e quindi il rientro del minore dovrebbe essere rapido, in tempi brevi, anche se la controparte ha la possibilità di impugnare la decisione". Lo ha spiegato il procuratore dei minori di Milano Ciro Cascone in merito alla sentenza del Tribunale israeliano sul caso di Eitan, chiarendo comunque che "io non posso sapere se nella legislazione israeliana ci siano specifiche previsioni sul punto", ossia sul tema dell'immediata esecutività della sentenza anche in caso di impugnazione della stessa.

"Mi sembra - ha aggiunto Cascone - l'unica decisione possibile in aderenza allo spirito della Convenzione dell'Aja e che ha ritenuto sussistente l'illecita sottrazione, come era già evidente sulla base delle modalità del trasferimento del minore, per come era avvenuto". (ANSA).