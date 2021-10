Alimentare: Palermo (Fiera Milano), vogliamo primo hub mondo

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - "L'Italia non sempre ha avuto l'hub fieristico più significativo a livello mondiale sull'alimentare ma, anche per tutta la filiera, dobbiamo crearlo a Milano: noi la nostra parte siamo pronti a farla". Lo afferma Luca Palermo, amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano.

"La pandemia ci ha insegnato che dobbiamo fare ancora di più 'sistema' e la partnership che ha lanciato questa manifestazione di grande successo è la strada giusta", aggiunge Palermo durante l'incontro 'La filiera agroalimentare, un traino per la ripartenza del Paese' organizzato da Coldiretti e Filiera Italia durante Tuttofood, in svolgimento negli spazi di Fiera Milano a Rho-Pero.

"Il nostro sistema fieristico genera vendite per 45,6 miliardi e l'alimentare è il secondo settore con 11,4 miliardi di vendite generate. Ora con Tuttofood ha a disposizione 240mila metri quadrati: Fiera Milano è a disposizione della filiera", conclude l'amministratore delegato e direttore generale della società fieristica. (ANSA).