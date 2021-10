Esce dalla discoteca nel Lecchese, ucciso da auto pirata

(ANSA) - LECCO, 24 OTT - Un valtellinese di 57 anni è stato investito e ucciso nella notte, dopo le quattro, a Colico, nel Lecchese, da un'auto pirata.

L'incidente è avvenuto vicino alla discoteca Continental da cui era da poco uscito. Il cinquantasettenne abitava a Cosio Valtellino (Sondrio) e poco prima dell' investimento, avvenuto in una zona poco illuminata, era uscita dal locale da ballo. Sul posto sono arrivati i mezzi del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Ora sono in corso indagini, anche con il vaglio delle immagini delle telecamere presenti nella zona, per risalire all'identità del conducente dell'auto investitrice che si è allontanata senza prestare soccorso. (ANSA).