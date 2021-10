Rapinarono rider a Brescia, due arresti

(ANSA) - BRESCIA, 23 OTT - Avevano rapinato un rider di origini afghane: per questo i Carabinieri della Stazione di Brescia hanno eseguito due misure di custodia cautelare, emesse dai GIP del Tribunale ordinario e del Tribunale per i Minorenni, nei confronti di una 21enne residente a Brescia, ora ai domiciliari, e di un 14enne , residente a Gavardo (Brescia), ora in comunità.

Sul finire di settembre i due giovani si erano resi responsabili, in concorso con altri due non meglio identificati, di una rapina nei confronti di un rider di nazionalità afghana, che aveva poi denunciato. La vittima, mentre si trovava in pieno giorno nel centro storico di Brescia e stava effettuando una consegna, con una banale scusa era stato preso alle spalle e i giovani gli avevano rubato il marsupio che conteneva 900 euro.

Era stato pure morsicato ad un braccio dalla ragazza. (ANSA).