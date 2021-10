Violenze fisiche e sessuali su compagna, arrestato

(ANSA) - TRADATE, 22 OTT - Un uomo di 49 anni è stato arrestato dai carabinieri a Tradate (Varese) per gravi episodi di violenza e vessazioni nei confronti della compagna, più giovane di lui di diversi anni. Dopo la denuncia della ragazza, arrivata in ospedale qualche settimana fa a seguito all'ennesimo episodio di violenza, gli inquirenti hanno fatto scattare il "codice rosso".

Le indagini hanno dimostrato come la donna fosse vittima, da oltre un anno, di gravi maltrattamenti, fatti di percosse, insulti, violenze sessuali e psicologiche continue, oltre che di minacce di morte. Per il compagno è scattata quindi la misura cautelare in carcere. (ANSA).