Covid: 381 nuovi casi in Lombardia, tasso dello 0,3%

(ANSA) - MILANO, 22 OTT - Sono 381 i nuovi casi di positività al covid 19 nelle ultime 24 ore in Lombardia a fronte di 97.653 tamponi effettuati, con un tasso dello 0,3%, lo stesso di ieri.

In terapia intensiva si trovano in 51 (-2), mentre quelli ricoverati in reparti ordinari sono 274 (-2). I decessi, sono stati quattro per un totale di 34.135 dall'inizio della pandemia. Nessun caso a Como, mentre a Milano sono stati 141 di cui 73 a Milano città, a Bergamo 27, a Brescia 55, a Cremona 28, a Lecco 5, a Lodi 3, a Mantova 1, 8 in Monza e Brianza, a Pavia 23, a Sondrio 4 e a Varese 34. (ANSA).