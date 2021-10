Arte: copie 3D di due statue per restauro in chiesa di Pavia

(ANSA) - PAVIA, 22 OTT - Un'importante opera di restauro è stata realizzata dalla parrocchia di Santa Maria del Carmine, nel centro storico di Pavia. L'intervento ha riguardato le due statue quattrocentesche in terracotta che raffigurano l'Annunciazione a Maria della sua maternità, opera dello scultore pavese Giovanni Antonio Amadeo. Nello stesso tempo sono state realizzate due copie stampate in 3D delle statue, grazie alle fotografie originali dell'Archivio Chiolini di Pavia.

Venerdì prossimo le due copie in 3D verranno collocate nelle nicchie, sulla facciata della chiesa, che in passato ospitavano gli originali, tolti per limitarne il degrado. A darne notizia è oggi "il Ticino", il settimanale della Diocesi di Pavia.

"Grazie al contributo dell'associazione Italia Fenice, siamo riusciti a coprire tutti i costi dell'operazione di restauro - sottolinea don Daniele Baldi, parroco di Santa Maria del Carmine -. Custodiamo gli originali delle due statue nella cappella del campanile: saranno visibili a tutti i i visitatori. Il 29 ottobre si terrà la cerimonia di collocazione delle copie in 3D: alle 12 reciteremo l'Angelus, con la presenza delle autorità e della Sovrintendenza. Seguirà poi la benedizione delle statue; tra le mani di quella che raffigura Maria verrà deposta una corona bianca e rossa, i colori che simboleggiano la città di Pavia". (ANSA).