Tangenti: Caianiello patteggia 4 anni e 10 mesi a Milano

(ANSA) - MILANO, 21 OTT - L'ex coordinatore di Forza Italia a Varese Nino Caianiello, uno dei principali imputati per la vicenda su un presunto "sistema" di mazzette, appalti, nomine pilotate e finanziamenti illeciti in Lombardia, ha patteggiato stamane 4 anni e 10 mesi mentre il deputato di Forza Italia Diego Sozzani è stato mandato a giudizio davanti al Tribunale.

A deciderlo è stato il gup Natalia Imarisio che ha accolto, tra i patteggiamenti in gran parte sotto i 2 anni, anche quello a 3 anni e mezzo proposto da Alberto Bilardo, ex segretario di FI a Gallarate, nel Varesotto.

Il giudice che oggi si è pronunciato sulle 32 posizioni di coloro che hanno scelto riti alternativi - per oltre 60 persone lo scorso luglio, tra cui l'ex europarlamentare azzurra Lara Comi, ha già disposto il processo - ha condannato a 2 anni e 8 mesi un imputato e ne ha assolti due. Inoltre per altri due ha accolto la richiesta di messa alla prova.

Per tutti quelli che hanno optato per il rito ordinario, Sozzani compreso, il dibattimento si aprirà il prossimo 18 novembre. A rappresentare l'accusa sarà il pm della Dda Silvia Bonardi.

"Sicuramente per Caianiello - ha dichiarato il suo difensore, l'avvocato Tiberio Massironi - si è chiuso un ciclo, anche sotto il profilo politico . La sua è stata una scelta consapevole, maturata in carcere con la decisione di collaborare con la procura", rendendo dichiarazioni utili alle indagini.

(ANSA).