Milano: Sala, laboratorio politico che ispira Italia e Europa

(ANSA) - MILANO, 21 OTT - "Lo scorso 3 e 4 ottobre, con le elezioni, Milano ha confermato il ruolo di laboratorio politico del Paese, luogo dove si sperimentano idee, progetti, e si realizzano azioni che aprono nuovi orizzonti per il futuro dell'Italia e dell'Europa". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo in Consiglio comunale dove ha fatto il suo discorso programmatico per i prossimi cinque anni di governo.

"Il 57,73% dei milanesi ha sostenuto un programma mirato a proiettare Milano in una dimensione sempre più contemporanea, più verde e giusta - ha aggiunto -. E' giusto sottolineare il fenomeno dell'astensionismo ma è necessario capirne le ragioni e analizzarne le origini. Il voto milanese ha dimostrato che l'astensionismo non si trova oggettivamente, e i numeri non mentono, tra quelli che mi hanno sostenuto visto che nel 2021 il numero delle persone che hanno votato per me è aumentato di quasi il 25% rispetto a cinque anni prima. Io la mia parte l'ho fatta forse qualcuno non ha fatto altrettanto". (ANSA).