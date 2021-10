Elena Buscemi (Pd) eletta presidente Consiglio comunale

(ANSA) - MILANO, 21 OTT - La consigliera del Partito democratico Elena Buscemi è stata eletta presidente del Consiglio comunale di Milano con 35 voti nel corso della prima seduta in aula.

"Ricoprire questo ruolo comporta un grande carico di emozione e di responsabilità che richiede il rispetto dei valori e dei principi democratici, che chiunque rappresenta le istituzioni deve mantenere - ha detto la neo eletta presidente del Consiglio comunale che ha ricoperto il ruolo di vice presidente nella scorsa legislatura -. Sono certa che questo Consiglio con molti nuovi entrati e giovani e ancora più donne saprà essere all'altezza delle sfide che ci attendono".

E' da più di 30 anni che la presidenza del Consiglio comunale di Milano non va a una donna e Elena Buscemi ha promesso "che non ci sarà spazio per chi insulta la Milano solidale, accogliente e inclusiva, la Milano antifascista e della Resistenza". (ANSA).