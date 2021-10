Laurea ad honorem a Lari, prima donna architetto pakistana

(ANSA) - MILANO, 21 OTT - E' stata conferita ieri sera al Politecnico di Milano la Laurea magistrale ad Honorem in Architettura a Yasmeen Lari, la prima donna architetto del Pakistan, che ha dedicato la sua vita ai diritti dei più indigenti, alle emergenze abitative e alla sostenibilità ambientale.

Dopo i saluti della Preside della Scuola di Architettura Urbanistica Ilaria Valente e la Laudatio della Professoressa Imma Forino, del Dipartimento di Architettura, Yasmeen Lari ha tenuto la sua Lectio dal titolo "Humanistic Architecture for Social and Ecological Justice".

"Con la propria opera, Yasmeen Lari - ha detto Forino nella sua Laudatio - ha dato nuovo senso all'impegno civile che una donna, una madre, una architetta, una ricercatrice può esperire nella propria esistenza, senza mai sottrarsi al confronto con gli altri e con le condizioni al contorno, ma apprendendo da ogni occasione e rinnovandosi così costantemente. Animata da quello spirito umanitario e compassionevole che dovrebbe contraddistinguere l'esistenza umana, Yasmeen Lari è una donna forte e libera, a cui tutti vorremmo assomigliare". (ANSA).