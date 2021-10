Irregolarità e personale senza green pass, locale chiuso un mese

(ANSA) - BERGAMO, 21 OTT - L'addetto a controllare i green pass ne era privo, la gente ballava e non si è fermata neanche all'arrivo dei carabinieri, e fra i presenti c'eano pregiudicati: per questo il questore di Bergamo Maurizio Auriemma ha sospeso per un mese la licenza al locale 'La Casa Loca' di Curno.

La decisione è arrivata dopo un controllo di carabinieri, ispettorato del lavoro, personale Siae e vigili del fuoco che hanno trovato una serie di irregolarità. "Durante i controlli era in corso attività di ballo, non interrotta nemmeno alla presenza dei militari e, uno degli addetti alla sicurezza , peraltro sprovvisto dei titoli necessari a svolgere tale attività, stava controllando il green pass agli avventori, essendone invece lui stesso sprovvisto", spiegano dalla questura. Già tre mesi fa il locale era stato chiuso dopo che un cliente era stato trovato in possesso di un considerevole quantitativo di droga. (ANSA).