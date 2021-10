Halloween: 'mega festa' con patrocinio Comune,summit da Prefetto

(ANSA) - LODI, 21 OTT - Una festa di Halloween a cui potranno partecipare fino a 850 persone, patrocinata dal Comune di Lodi e organizzata da una società di Torino che promette in un video promozionale una "mega discoteca" a "consumazioni illimitate per tutta la notte" con "open bar". E' stato il tema di un vertice che si è tenuto in Prefettura a Lodi per capire come gestire il maxi-evento che si terrà in un palazzo dello sport della città.

Il sindaco Chiara Casanova ha spiegato che l'evento è stato seguito dal vicesindaco Lorenzo Maggi, il quale ha precisato che il patrocinio è stato da lui firmato dopo una valutazione positiva dei funzionari del Comune: "Si tratta di un momento di aggregazione musicale che coinvolge i giovani lodigiani, non succedeva a Lodi da circa 20 anni. Il tutto in totale sicurezza e nel rispetto della normativa vigente, con richiesta del green pass. Spesso si dimentica che settore del divertimento è anche settore economico".

Polemiche dall'opposizione: "Stigmatizziamo il fatto che il patrocinio del Comune arriva da parte di una Giunta che non si è certo distinta per un'opera di prevenzione sul disagio giovanile in relazione all'abuso di alcolici e a comportamenti vandalici", ha detto la consigliera del Pd Simonetta Pozzoli.

