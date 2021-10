Quali sono le ultime tendenze a livello mondiale e italiano nel campo del food and beverage? E come riuscire ad anticiparle, intercettarle e incorporarle correttamente nel proprio modello di business? A queste domande cercherà di rispondere il terzo appuntamento di ‘Evoluzione del Food & Beverage in Italia”, progetto formativo organizzato da Università della Birra e Liuc Business School, pensato per affiancare i professionisti della ristorazione in questa fase di ripresa. Diretta streaming dalle 11.55 di venerdì 22 ottobre su ANSA.it