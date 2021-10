Vecchioni, esce un'antologia di 50 anni di 'Canzoni'

(ANSA) - MILANO, 20 OTT - "Non è un'opera, non è un film, non è un romanzo; somiglia più propriamente a un quadro o a un racconto breve. È un'annotazione, la fotografia di uno stato d'animo, un'urgenza descrittiva che ti pulsa dentro e non puoi fare a meno di liberare. È la forma canzone": così Roberto Vecchioni parla della canzone, cui dedica 'Canzoni' (Bompiani), un'autoantologia dei testi più significativi di 50 anni di musica, con il commento di Massimo Germini - suo storico chitarrista - e del semiologo Paolo Jachia.

L'idea del libro - che verrà presentato il 21 ottobre al teatro Franco Parenti di Milano - è nata al ciclo di lezioni tenute da Vecchioni all'Università di Pavia durante il corso di "Forme di poesia in musica", durante il quale Germini e Jachia, suoi collaboratori e autori del libro, gli hanno chiesto di parlare anche delle sue canzoni e non solo di quelle di altri cantautori. Germini e Jachia hanno poi sistematizzato, partendo dall'analisi musicale e testuale, gli elementi caratterizzanti della poetica del cantautore. La parola, da sempre cara a Vecchioni, è al centro della riflessione: il suo criterio di scelta, la valenza nel brano in un percorso che parte dalla sua genesi e prosegue con l'analisi linguistica, grammaticale, interpretativa e musicale dei due commentatori. (ANSA).