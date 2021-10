Un'installazione di Damien Hirst per Prada a Mosca

(ANSA) - MILANO, 20 OTT - Prada presenterà la sesta edizione di Prada Mode - un club privato itinerante dedicato alla cultura contemporanea - alla Levenson Mansion di Mosca il 12 e 13 novembre con un'installazione dell'artista Damien Hirst.

Hirst trasformerà l'edificio storico nella sua installazione Pharmacy. Hirst è l'ideatore del ristorante Pharmacy a Notting Hill, Londra, creato nel 1998, sei anni dopo l'omonima installazione inaugurale presso la Cohen Gallery di New York.

Pharmacy, un ristorante con bar perfettamente funzionante, prende vita all'interno di un'installazione realizzata con armadietti per farmaci alti fino al soffitto e quadri di farfalle dipinti per l'occasione. L'arredamento e i dettagli architettonici, oltre alla carta da parati, il cui design deriva da un catalogo di farmaci, sono opera di Hirst. (ANSA).