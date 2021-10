Scala: bando per nuovi laboratori, a maggio il vincitore

(ANSA) - MILANO, 20 OTT - Prende il via oggi il concorso internazionale per creare a Milano, nel quartiere del Rubattino, i nuovi laboratori e depositi del Teatro alla Scala che diventeranno un nuovo polo culturale aperto alla città sette giorni su sette e 24 ore su 24. Il bando, che si chiama non a caso 'La Magnifica Fabbrica', è stato pubblicato oggi dal Comune di Milano che lo promuove insieme alla Fondazione del teatro alla Scala e l'obiettivo è quello di avere tra cinque anni, cioè alla fine del secondo mandato appena iniziato del sindaco, Giuseppe Sala, la nuova sede di laboratori e magazzini del teatro oltre che un grande parco attiguo. I nuovi laboratori e magazzini della Scala saranno finalmente uniti in un solo luogo dopo anni: "saranno moderni e di ottima qualità e poi con il sindaco vogliamo inserire questa città nella città - ha spiegato il sovrintendente del teatro Dominique Meyer nel corso della conferenza stampa di presentazione del bando -, quindi sarà accessibile, ci sarà una sala con 600 posti e ci saranno le prove aperte. Non vogliamo chiudere la Scala dentro quattro mura ma vogliamo aprirla alla città. Spero che sarà pronto al più presto ma è un'operazione grande". Il concorso si concluderà a maggio del 2022, la prima fase terminerà a gennaio con la scelta dei sette progetti migliori e a maggio ci sarà il vincitore.

"Questo progetto - secondo il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che è anche presidente della Fondazione del teatro - si sposa con le politiche dell'amministrazione sulla sostenibilità, ci sarà una movimentazione diversa delle merci". (ANSA).