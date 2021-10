Missoni fa 'scuola' al museo

(ANSA) - MILANO, 20 OTT - Arte e moda: un connubio sempre presente a casa Missoni, che ora diventa educativo grazie alla collaborazione con il Museo MA*GA di Gallarate, nel varesotto.

Dal prossimo mese, infatti, partirà 'Intrecci', un progetto che coinvolge gli alunni e i docenti delle scuole del territorio e che si concretizza in 200 laboratori educativi, a titolo gratuito, e in una masterclass per i professori.

L'iniziativa è stata ideata in occasione del centenario della nascita di Ottavio Missoni e della mostra 'Ottavio Missoni. Una vita a colori 1921-2021' che il MA*GA gli ha dedicato, lo scorso febbraio.

"L'intreccio - dice Sandrina Bandera, Presidente del MA*GA - è metafora di libertà creativa, ma anche di pensiero strutturato e di rigore nella complessità. Il metodo adottato, ad un tempo, teorico e pratico, appassionante e di facile apprendimento, è sviluppato per educare all'arte, per creare una coscienza di gruppo e per sviluppare un interesse che si estende alla progettazione, alla tecnica, al gusto, cioè a valori formativi molto ampi".

"In questo progetto - aggiunge Luca Missoni, Direttore Artistico dell'Archivio Missoni - il mondo del tessile è esplorato attraverso un gioco di infiniti intrecci di fili e tessuti colorati. Un'esperienza ludico-formativa semplice ma molto coinvolgente. Una personale sperimentazione su materia e colore che porta ad appassionarsi a quel processo creativo che da sempre sta alla base della realizzazione dei nostri tessuti".

Gli studenti avranno modo di manipolare e lavorare filati e tessuti messi a disposizione gratuitamente dalla Maison, trattandoli per le loro qualità cromatiche e materiche e testandone le numerose possibilità compositive. (ANSA).