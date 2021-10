Festeggia 20 anni festival La passione per il delitto'

(ANSA) - MILANO, 20 OTT - Il festival di narrativa poliziesca La Passione per il Delitto compie vent'anni e torna, per il terzo anno consecutivo, nell'ottocentesca Villa Greppi, a Monticello Brianza (Lecco) con una due giorni (sabato 23 e domenica 24 ottobre) di incontri letterari con i più noti autori del panorama noir italiano.

Una trentina di ospiti tra scrittori, giornalisti, saggisti, autori di libri di genere usciti nell'ultimo anno, per passare il pomeriggio di sabato e l'intera domenica a Villa Greppi, con tanto di pranzo giallo e noir.

Ideato da Paola Pioppi, il festival nei suoi vent'anni ha raggiunto numeri ragguardevoli: sono infatti più di 700 gli ospiti che hanno partecipato alle diciannove edizioni passate, oltre 70.000 le presenze di pubblico, 522 scrittori, 350 incontri complessivi con autori italiani e stranieri, 60 laboratori per bambini, 20 mostre d'arte con più di 200 artisti coinvolti.

Il programma dell'edizione 2021 è ricco di proposte narrative delle più note case editrici italiane ma anche di piccole o esordienti, capaci di presentare al mercato e ai lettori nuove voci inedite e interessanti, spiegano i promotori.

A dare il via all'edizione del ventennio, sabato alle 15:30, il corso "Metasemantica poliziesca, un efferato delitto in versi" con lo scrittore Maurizio Matrone. Come c'entra Dante in una Squadra Mobile? Si può fare poesia con la polizia? Significanti e referenti, metasillabe e metalinguaggi non sono forse misteri da risolvere in versi? Questi e altri interrogativi da brivido nel workshop letterario guidato, come una volante, da Matrone.

Ad arricchire l'edizione del ventennale del Festival due mostre interessanti sono allestite nelle sale che ospitano gli incontri letterari: "I Classici a fumetti. Pensieri a colori dal carcere" a cura dell'associazione Bottega Volante e la mostra fotografica "Milanonoir" di Gianluca Bucci (ANSA).