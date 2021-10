Arriva Milano che spettacolo con sconti per cinema e teatro

(ANSA) - MILANO, 20 OTT - Si chiama "Milano che spettacolo" l'iniziativa ideata dal Comune di Milano per incentivare il ritorno del pubblico in sala. Registrandosi al sito www.milanochespettacolo.it, è possibile scaricare voucher da 5 a 15 euro che si potranno utilizzare dal 24 ottobre al 14 novembre per comperare biglietti di cinema, teatro, sale da concerto e festival. Unica condizione è che il biglietto costi una cifra superiore a quella del voucher.

Sono in tutto 12mila i tagliandi messi a disposizione per questa iniziativa che è realizzata con il sostegno di Intesa Sanpaolo e l'organizzazione di AGIS lombarda e che si completerà con una campagna di comunicazione e promozione in tutte le zone della città e sui canali web e social istituzionali e di settore, e con la piattaforma web milanochespettacolo.it.

Tantissime le strutture che hanno aderito: dalla Scala all'Alcatraz, a praticamente tutti i cinema, dal Piccolo agli Arcimboldi.

Inoltre la piattaforma "Intesa Sanpaolo On Air" ospiterà in esclusiva una serie di podcast realizzati ad hoc per "Milano che Spettacolo" per dare voce alle riflessioni di autori, attori, critici e giornalisti sui cambiamenti in atto in ambito culturale e che saranno disponibili su intesasanpaoloonair.com.

(ANSA).