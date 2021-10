Arriva 'Casanova', l'opera pop di Red Canzian

(ANSA) - MILANO, 20 OTT - "L'unica cosa buona che ha fatto il Covid è stata tenermi a casa a lavorare" scherza Red Canzian, presentando il frutto del suo lockdown: l'opera pop 'Casanova' - 35 brani inediti per 2 ore di musica, 21 performer scelti tra 1700 candidati, doppio album con artwork di Milo Manara - che debutterà a Venezia il 21 gennaio 2022.

Il musical è ambientato proprio a Venezia, a metà del 1700: qui Giacomo Casanova - interpretato da Gian Marco Schiaretti - all'età di 35 anni fa ritorno dopo un periodo passato a Vienna, e qui sventa un complotto ai danni della Serenissima, finendo pure per innamorarsi della giovane Francesca (Angelica Cinquantini). Quella di Casanova "è una personalità molto più complessa di quella del seduttore libertino dell'iconografia comune - chiosa Canzian - in realtà poeta, alchimista, libertario, diplomatico e 'occhi' di Venezia ai tempi della Serenissima". Dopo tanti anni, il Casanova di Red sta per diventare realtà: nonostante le incertezze legate alla pandemia, negli ultimi 20 mesi 50 persone hanno lavorato al progetto a tempo pieno "senza aspettare di sapere quando i luoghi della musica avrebbero riaperto". A gennaio, finalmente, il debutto, e poi un tour tra Bergamo, Udine, Milano, Treviso e Torino.

(ANSA).