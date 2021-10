Muti a Milano a dicembre da Prada con la sua Academy

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - Riccardo Muti ha scelto Milano in particolare la Fondazione Prada per la settima edizione della sua Italian Opera Academy, dieci giorni di lavoro intenso, dal 4 al 15 dicembre, rivolte a giovani direttori d'orchestra con prove aperte al pubblico così come le esibizioni finali, quest'anno dedicate a Nabucco.

Il periodo è stato scelto "perché era l'unico in cui ero libero e questo coincideva con la possibilità della Fondazione" ha detto alla presentazione dell'Academy. Insomma una coincidenza la presenza del maestro a Milano nei giorni dell'inaugurazione della stagione lirica della Scala. "Ma siamo in provincia qui? Ho fatto l'Academy in città dove succede di tutto e Muti che fa l'accademia è un valore aggiunto" Il mio periodo scaligero è stato bellissimo. Questo è l'unico periodo in cui ero libero. La Scala fa la sua attività e Muti fa la sua accademia, questo non deve disturbare la grande Scala".

"Figurarsi se a ottant'anni vengo qui per scocciare. Qualcuno può pensarlo dall'altra parte ma - ha osservato - è un problema suo".

Dopo aver fondato nel 2004 l'orchestra giovanile Cherubini "dove sono passati oltre 700 musicisti che ora siedono in orchestre italiane e straniere importanti", Muti ha deciso di creare l'accademia per trasmettere quello che sa e dare la giusta rilevanza all'opera italiana che "viene bistrattata in maniera ignobile" all'estero. "Una goccia nel mare non cambia il mondo, ma è sempre una goccia e ho pensato di mettere a disposizione quanto ho imparato dagli insegnanti che ho avuto e dai grandi che ho incontrato" ha concluso. (ANSA).