Musica: Pfm, non perdiamo il potere del sogno

Presentato a Milano nella sale del Museo della Scienza e della Tecnologia, dove è stato girato pure il volo del drone spaziale innamorato della Terra per il video del primo singolo estratto dall'album 'Atmospace', esce venerdi in tutto il mondo il nuovo lavoro della Premiata Forneria Marconi (Pfm).

Titolo sia in inglese che in italiano, 'Ho Sognato Pecore Elettriche"/"I Dreamed of Electric Sheep', perchè l'album, pubblicato da Inside Out Music e distribuito da Sony Music Entertainment, sarà in doppia versione. "Premetto che non siamo contro niente ne' nessuno, non siamo contrari all'informatica e alla cibernetica - ha detto Franz Di Cioccio, voce e batteria del gruppo - Ma forse stiamo perdendo qualcosa di molto importante per l'uomo, il potere del sogno, la capacità di potere sognare".

Un po' surreale, un po' fantascientifico, l'album sembra voler dare una risposta alla famosa citazione del film Blade Runner, a cui il titolo si ispira: 'Ma gli androidi sognano pecore elettriche?', anche alla luce di quello che è stato vissuto da tutti con i terribili mesi della pandemia e del lockdown. Al lavoro hanno contribuito anche due ospiti internazionali, Ian Anderson e Steve Hackett, oltre a Flavio Premoli, già co-fondatore di PFM e Luca Zabbini, leader dei Barock Project. Il video del singolo 'Atmospace', già in radio e disponibile in digitale, esce venerdì contemporaneamnete all' album della PFM, protagonista della scena musicale da oltre 50 anni. Il loro primo grande successo 'La carrozza di Hans/Impressioni di settembre', è infatti del 1971. "La notizia fantastica del momento è che si può tornare finalmente a suonare", ha concluso Patrick Djivas, bassista del gruppo.

