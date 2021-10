Champions: vince l'Inter, Milan ko

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - Prima vittoria per l'Inter in Champions League, un 3-1 a San Siro con lo Sheriff Tiraspol, finora dominatore del girone D. Avanti con Dzeko, i nerazzurri sono stati raggiunti su punizione da Thill ma hanno poi raddoppiato con Vidal e trovato la terza rete con De Vrij.

Nell'altra gara del girone, il Real Madrid ha battuto lo Shakhtar 5-0. Il Milan, impegnato a Oporto, ha perso 1-0 con i padroni di casa per un gol di Diaz al 20' della ripresa. Una sconfitta che lascia poche speranze per il passaggio del turno ai rossoneri, ultimi a 0 punti. Nell'altra gara del gruppo B, il Liverpool ha sconfitto l'Atletico a Madrid per 3-2. (ANSA).