Champions: Pioli si affida a Giroud, Krunic dietro francese

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - Il Milan si affida a Olivier Giroud, è lui a guidare l'attacco nella formazione titolare contro il Porto nella terza giornata di Champions League. Zlatan Ibrahimovic, almeno inizialmente, si siede in panchina. È poi Krunic - preferito a Daniel Maldini - a prendere il posto di Brahim Diaz, dietro a Giroud, e affiancato da Saelemakers e Leao. In difesa Calabria e Ballo-Touré sugli esterni e Kjaer e Tomori centrali. Nel Porto occhi puntati sulla coppia d'attacco Taremi e Evanilson.Il Milan deve vincere per risollevare il percorso in Champions League dopo le due sconfitte con Liverpool e Atletico Madrid. (ANSA).