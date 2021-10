Champions: Atalanta; Gasperini, con United difesa fondamentale

(ANSA) - BERGAMO, 19 OTT - "La difesa è fondamentale, tutto nasce di lì anche con un calcio propositivo. Bisogna frenare e limitare la grandissima qualità del Manchester United". Gian Piero Gasperini, parlando a Sky alla vigilia della terza giornata del Gruppo F di Champions League, mette i punti fermi per la sua Atalanta attesa da un impegnativo match all'Old Trafford.

"Loro sono tutti in grado di segnare anche dalla distanza, hanno fisicità nel gioco aereo e magari trascurano un po' di più la fase difensiva - spiega l'allenatore nerazzurro -. Attaccano collettivamente, hanno singoli capaci di inventare, di saltare l'uomo e di creare superiorità numerica". La ricetta per non subire, ovviamente, si basa anche su altro: "Sono una squadra che domina la gara e fa la partita, anche a Leicester sabato dove hanno perso. Finché teniamo la palla noi, corriamo qualche pericolo in meno: dovremo costringerli ove possibile nella loro metà campo dove soffrono di più", continua Gasperini. Infine, sull' atmosfera e un paragone illustre: "L'Old Trafford è fantastico, un'emozione da trasformare in energia positiva davanti a una platea piena: misurarci con una grande squadra e un grande pubblico è un'occasione per giocare al meglio delle nostre possibilità, chiude l'allenatore dei bergamaschi".

