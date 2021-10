Champions: Atalanta; Gasperini, adattamenti senza snaturarci

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - "Con tutte queste assenze, anche nello stesso reparto, si rischia meno di sbagliare la formazione e i cambi, ma è l'unico vantaggio che vedo. Saremo costretti ad adattamenti". Privo di Djimsiti, Gosens, Hateboer, Pessina e Toloi, alla vigilia del Manchester United l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, apre a un possibile 4-2-3-1 a specchio nella terza gara del girone D di Champions League.

"Mi dispiace per loro, perché sono cinque giocatori che valgono come cinque capitani e senza di loro non saremmo ancora in questa competizione - puntualizza nella videoconferenza con la stampa -. Dovremo adattarci, ma senza snaturarci con aggiustamenti mai provati in precedenza. Mettiamo comunque in campo le nostre caratteristiche". Accanto al suo tecnico, Marten de Roon: "Ho affrontato i Red Devils all'Old Trafford 4 anni fa, ma era una squadra totalmente diversa. Giocare davanti a 75 mila persone è sempre emozionante - chiude il mediano olandese - . Trasferte come questa ti fanno crescere: impari molto. L'Atalanta è un bel gruppo, non c'è un capitano solo, lo siamo tutti". (ANSA).